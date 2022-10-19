تركيا تجري تجربة إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير إعلامية تركية أن أنقرة أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى محلي الصنع فوق البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء «ديميرورين» الخاصة أن الصاروخ، المسمى «تايفون» وطورته شركة روكيتسان، أطلق من منصة متنقلة في مطار في مدينة ريزي الساحلية على البحر الأسود وطار مسافة 561 كيلومترا قبل أن يسقط قبالة ساحل ميناء سينوب، بحسب «مونت كارلو الدولية».

بناء منتجات دفاعية خاصة

وكثفت تركيا في السنوات الأخيرة جهودها لبناء منتجات دفاعية خاصة بها ولديها العديد من المشاريع الجارية من دبابة قتال محلية إلى الطائرات بدون طيار.

- كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا آخر

- رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

وكانت تركيا قد استحوذت على نظام الدفاع الصاروخي الروسي «S-400» في عام 2017 الأمر الذي تسبب في خلاف كبير مع حلفائها في حلف الناتو تمخض عن طردها من مشروع مقاتلة إ«ف-35».