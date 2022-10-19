إسرائيل: لن «نزود» أوكرانيا بأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

زعم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية. وأوضح غانتس في إفادة لسفراء الاتحاد الأوروبي وفقا لبيان صادر عن مكتبه «سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدم أنظمة أسلحة».

ومنذ يومين حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إسرائيل من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلا إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية. وقال ميدفيديف، الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تلغرام، إن «إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا»، بحسب وكالة «فرانس برس».