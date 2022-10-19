وزير الدفاع الإيطالي في النيجر: دعم ضد الإرهاب.. ودور أمني بمنطقة الساحل

عبر وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني خلال لقائه في نيامي مع الرئيس محمد بازوم ونظيره النيجيري الكاسوم إنداتو، عن رغبة بلاده في الاستمرار في تقديم مساهمة نشطة لأمن منطقة الساحل بمرافقة النيجر في الحرب ضد الإرهاب.
وصرح غويريني بأن «منطقة الساحل ذات أهمية استراتيجية عالية، تنعكس دينامياتها على القارة الأفريقية بأكملها، وكذلك على البحر الأبيض المتوسط وأوروبا». وأوضح أنه «لهذا السبب أيضًا، يعتزم بلدنا تعزيز التعاون الثنائي المنظم مع النيجر ومواصلة الحوار المثمر الذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمرا»، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.
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(ميسين) الإيطالية في النيجر
تتواجد إيطاليا في النيجر في إطار بعثة الدعم الثنائية إلى جمهورية النيجر (ميسين)، والتي تهدف إلى زيادة قدرات السلطات النيجيرية والدول الأخرى المكونة لمجموعة دول الساحل الخمس، على مكافحة الاتجار غير المشروع والتهديدات الأمنية. يذكر أن تسليم طائرتين مروحيتين تم تجديدهما من قبل وكالة الصناعات الدفاعية قد تم في هذا الإطار.
كما عبّر وزير الدفاع الايطالي، برفقة سفيرة إيطاليا لدى البلاد إميليا غاتو ورئيس أركان الدفاع الأدميرال كافو دراغون، عن نية الجانب الإيطالي «مواصلة هذا الالتزام الهادف إلى مساعدة دول المنطقة في كفاحها الشاق الذي تخوضه يوميا ضد الإرهاب»، وأكد أن روما تبذل هذا الجهد «منذ فترة، سواء داخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو على الصعيد الثنائي والذي يمكن توسيعه، من حيث الأنشطة، إذا طلبت النيجر ذلك».
وحيا غويريني بعثة ميسين بقيادة العميد ليبراتو أماديو معربا عن «رضائه البالغ للعمل القيم الذي تم القيام به لحماية الأمن والاستقرار»، مهنئا إياهم على النتائج المهمة التي تحققت «بفضل التعاون الوثيق بين إدارات الجيش، سلاح الجو وقوة كارابينيري، الذين تناوبوا في السنوات الأخيرة وتمكنوا من ربط علاقات وثيقة مع الاجهزة النيجيرية، في سياق أنشطة التدريب».
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