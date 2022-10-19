وزير الدفاع الإيطالي في النيجر: دعم ضد الإرهاب.. ودور أمني بمنطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني خلال لقائه في نيامي مع الرئيس محمد بازوم ونظيره النيجيري الكاسوم إنداتو، عن رغبة بلاده في الاستمرار في تقديم مساهمة نشطة لأمن منطقة الساحل بمرافقة النيجر في الحرب ضد الإرهاب.



وصرح غويريني بأن «منطقة الساحل ذات أهمية استراتيجية عالية، تنعكس دينامياتها على القارة الأفريقية بأكملها، وكذلك على البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا». وأوضح أنه «لهذا السبب أيضًا، يعتزم بلدنا تعزيز التعاون الثنائي المنظم مع النيجر ومواصلة الحوار المثمر الذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمرا»، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.

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