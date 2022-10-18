الجيش الروسي يؤكد أن قواته بأوكرانيا في وضع «متوتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الروسي، الثلاثاء، أن الوضع الميداني في أوكرانيا «متوتر» بالنسبة لقواته أمام هجوم مضاد تشنه كييف، إثر عدة «انتكاسات كبيرة» لحقت به في الشرق والجنوب.

وقال الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي كُلف إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، لقناة «روسيا 24» التلفزيونية «يمكن وصف الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر. العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان» من خيرسون، حيث تشكل الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية «تهديدًا مباشرًا لحياة السكان»، مشيرًا أن الوضع في المدينة «صعب للغاية».