الجيش الروسي يستعد لإجلاء سكان خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الجيش الروسي لإجلاء سكان مدينة خيرسون، عاصمة المنطقة التي ضمتها روسيا في جنوب أوكرانيا، أمام هجوم مضاد تشنه كييف، على ما أعلن الثلاثاء قائد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال الجنرال سيرغي سوروفكين لقناة «روسيا 24» التلفزيونية إن «الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان» من خيرسون حيث تشكل الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية «تهديدا مباشرا لحياة السكان»، مشيراً أن الوضع في المدينة «صعب للغاية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الجيش الروسي أنه سيطر على قرية في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، في سابقة منذ أُخرج من المنطقة في سبتمبر بفعل هجوم أوكراني مضاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي «خلال عمليات هجومية، استولت وحدات من الجيش الروسي على بلدة غوروبيفكا» القريبة من الحدود مع روسيا.