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محكمة أميركية تقضي بسجن كندي 20 عاما لتمويله سفر 6 مقاتلين لسورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 01:42 مساء
محكمة أميركية تقضي بسجن كندي 20 عاما لتمويله سفر 6 مقاتلين لسورية
مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن.. (أ ف ب)
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قضت محكمة فيدرالية أميركية، بسجن كندي 20 عاما لمساعدته ستة مقاتلين من أميركا الشمالية على الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من خلال مساهمته في تنظيم وتمويل سفرهم إلى سورية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان الإثنين، إنّ عبد الله أحمد عبد الله (37 عاما) أدانته محكمة فيدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا «بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الجهادية العنيفة لتنظيم الدولة الإسلامية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ عبد الله ساعد خصوصاً، بين نوفمبر 2013 ومارس 2014، ثلاثة من أبناء أعمامه يقيمون في إدمونتون بكندا، وابن عم رابعاً يقيم في مينيابوليس في شمال الولايات المتّحدة، ورجلاً خامساً من سكّان سان دييغو، على السفر إلى سورية للالتحاق بالتنظيم المسلح والقتال في صفوفه.

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وخلال محاكمته، أقرّ المتّهم بذنبه واعترف بارتكابه عملية سطو مسلّح على متجر مجوهرات في إدمونتون، وباستخدام جزء من عائدات المسروقات لتمويل رحلة هؤلاء المقاتلين الستّة، والذين قتلوا جميعا في سورية، بحسب الوزارة.

وألقت السلطات الكندية، القبض على عبد الله في 2017، قبل أن تسلّمه للولايات المتحدة في أكتوبر 2019.

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وبعد السيطرة على مناطق واسعة في العراق وسورية في 2014، أعلن قيام «دولة الخلافة»، لكن طُرد التنظيم من العراق في 2017 ومن سورية في 2019.

وفي مطلع يوليو، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، ماهر العكال، في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة في شمال غرب البلاد.

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