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أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 08:19 صباحا
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
آلاف الفلسطينيين يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، 29 إبريل 2022، (وكالة شهاب الفلسطينية)
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أعلنت أستراليا الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إنّ «القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أيّ مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني»، حسب وكالة «فرانس برس».

تل أبيب تشجب
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء القرار الأسترالي.

ووصف لبيد الخطوة بـ«الرد المتسرّع»، مضيفا «لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية».

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