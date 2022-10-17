8 قتلى في حريق ومواجهات بسجن بإيران.. وأوروبا تفرض عقوبات على النظام

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق والمواجهات التي وقعت في سجن «إوين» بإيران إلى ثمانية، وفق السلطات الإيرانية، في وقت تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل نحو شهر.

في بروكسل، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم من شرطة الأخلاق ضالعون في حملة قمع الاحتجاجات التي تسبّبت في شهر بمقتل 122 شخصا، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن منظمة غير حكومية.

وفاة 4 سجناء نتيجة سوء وضعهم الصحي

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أن أربعة سجناء توفوا في المستشفى «نظرا لتراجع وضعهم الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الحريق والمواجهات بين السجناء إلى ثمانية أشخاص».

وذكرت السلطات أمس الأحد أن وفاة أربعة سجناء ناجمة عن استنشاق الدخان. وأكد الموقع أن القتلى الثمانية من المحكومين بجرائم سرقة.

وذكر مصدر أمني أن اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في «قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين، متحدثا عن إشكال بينهم وبين عناصر السجن، ومضيفا أن «البلطجية أضرموا النيران في مستودع للألبسة في السجن، ما تسبب بحريق».

وأكدت السلطات الإيرانية أن الوضع عاد تحت السيطرة في السجن الذي يعتقل فيه أيضا سجناء سياسيون وناشطون وأجانب.

رئيس السلطة القضائية يتبنى نظرية المؤامرة

ونقل موقع «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قوله: «ما حصل في سجن إوين كانت جريمة ارتكبها بعض العناصر المرتبطين بالعدو».

ويتهم القادة الإيرانيون الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، بالتخطيط لما يصفونه بأنه أعمال شغب.

وأوقفت شرطة الأخلاق مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الماضي لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

عقوبات أوروبية ضد مسؤولين من طهران

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين اليوم. وتشمل قائمة العقوبات 11 مسؤولا، بينهم وزير وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زارع بور، وأربعة هيئات. وسيمنعون من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك من أن «هذه ليست سوى مجموعة أولى من العقوبات. ستتبعها أخرى إذا استمرّ النظام في ممارسة القمع».

واستبقت إيران إصدارر العقوبات بالتحذير من أنها سترد بشكل"فوري على العقوبات التي وصفها بأنها «خطوة غير بناءة وغير عقلانية».