واشنطن: واثقون من قدرة باكستان على السيطرة على ترسانتها النووية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة إنها تثق في قدرة باكستان على السيطرة على ترسانتها النووية، بعدما أعرب الرئيس جو بايدن عن قلقه في هذا الصدد، وهو الأمر الذي دفع إسلام أباد إلى استدعاء السفير الأميركي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، اليوم الإثنين، أن بلاده «واثقة بالتزام باكستان وقدرتها على السيطرة على أسلحتها النووية»، وفق وكالة «فرانس برس».

باكستان تستدعي السفير الأميركي احتجاجًا على تصريحات بايدن

والسبت الماضي، أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري استدعاء السفير الأميركي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان «ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم» لأنها تمتلك «أسلحة نووية».

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل. وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بتلك التصريحات الخميس الماضي خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي.