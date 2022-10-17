الولايات المتحدة تلوح بعقوبات على أي جهة لها علاقة بالطائرات المسيرة الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط

هددت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بأنها ستتخذ إجراءات بحق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بعد أن استخدمتها روسيا في ضربات على كييف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «أي جهة تتعامل مع إيران قد تكون على علاقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الصواريخ البالستية أو تدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، يجب أن تكون حذرة جدا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة... لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة»، وفق وكالة «فرانس برس».

دعوة أوكرانية لفرض عقوبات على إيران

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى فرض عقوبات أوروبية على إيران، بعد ساعات على استهداف كييف بمجموعة طائرات مسيرة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.

وقال كوليبا على موقع «تويتر» اليوم الإثنين، إنه طلب مزيد الدفاعات الجوية والذخيرة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة، في إشارة إلى الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

وقبل ذلك، تبنى فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون من «شرطة الأخلاق» ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشمل قائمة العقوبات 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، وأربعة كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.