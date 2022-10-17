مقتل شخصين على الأقل في تحطم طائرة عسكرية روسية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان على الأقل في تحطم طائرة عسكرية روسية اصطدمت بمبنى سكني في ييسك في جنوب روسيا قرب أوكرانيا، كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت الخدمة المحلية التابعة لوزارة الحالات الطارئة الروسية، مساء اليوم الإثنين، أن اثنين فقط قُتلا وأُدخل 15 المستشفى «حتى الآن»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

خسائرة روسية في أوكرانيا

وتتكبد روسيا خسائر كبيرة في حربها بأوكرانيا، فقد قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن نحو 65 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة 10 آلاف جندي على التقديرات الأوكرانية السابقة التي أُعلنت في سبتمبر.

وفي أوائل أغسطس الماضي، قدرت واشنطن أن ما بين 70 إلى 80 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا خلال المعارك في أوكرانيا.