تحطم طائرة عسكرية روسية قرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة في مدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أنه «في موقع سقوط طائرة (سوخوي 34) في ساحة منطقة سكنية، اشتعلت النيران في وقود الطائرة»؛ فيما تظهر صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود، حريقًا هائلًا في مبنى سكني، وفق وكالة «فرانس برس».

دعم بالأسلحة من الغرب لأوكرانيا

تحطم الطائرة يأتي في وقت يكثف فيه الغرب من مساعداته لأوكرانيا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه العسكري ةمع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة.

وشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، وذلك من ملجأ في كييف، اليوم، ودعاهم إلى توفير مزيد الدفاعات الجوية، وفرض عقوبات على إيران بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيرة بعد الضربات الأخيرة التي نفذتها موسكو على كييف.

مساعدات بـ 3.1 مليار يورو

وأكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رفع المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى 3.1 مليار يورو (3 مليارات دولار)، وإطلاق مهمة التدريب العسكري الأوروبي لأوكرانيا».

وأضاف أن «الهجمات الروسية الأخيرة العشوائية لن تزعزع تصميمنا على دعم أوكرانيا بل ستعززه فقط».

وبعد ثمانية أشهر على بدء الحرب، تحرز القوات الأوكرانية تقدمًا في ساحة المعركة، ويحرص داعمو كييف الغربيون على التأكد أن لقواتها القدرة على مواصلة القتال.