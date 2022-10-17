غوتيريس: العنف والدمار في تيغراي وصل لمستوى مقلق للغاية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإنهاء المعارك في منطقة تيغراي بإثيوبيا، معتبرًا أن الوضع بات «يخرج عن السيطرة»، داعيًا إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية.

وقال أنطونيو غوتيريس، للصحفيين اليوم الإثنين: «بات الوضع في اثيوبيا خارجًا عن السيطرة. وبلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية، ولا حل عسكريًا للأزمة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الحكومة الإثيوبية تعلن استعدادها للحوار.. وجبهة تحرير تيغراي: نعم لوقف إطلاق النار

وقالت الحكومة الإثويبية اليوم إنها مستعدّة لإجراء محادثات، مضيفة أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف «الفوري» للأعمال العدائية.

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية، أمس الأحد استعدادها لاحترام قرار وقف إطلاق النار، وقالت إنه في حال لم يجر وقف العدوان، ستضطر للقتال للدفاع عن الشعب.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بـ«الضغط على القوات الإريترية للانسحاب من أراضيها»، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في الإقليم مأساوي للغاية.