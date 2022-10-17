الاتحاد الأوروبي يدرب الجيش الأوكراني ويموله بنصف مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

كثف الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه، وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة.

وشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، وذلك من ملجأ في كييف، ودعاهم إلى توفير مزيد الدفاعات الجوية، وفرض عقوبات على إيران بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيرة بعد الضربات التي نفذتها موسكو على كييف، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة من الاجتماع في لوكسمبورغ، «بينما يتحدث دميترو كوليبا إلينا من ملجأ، نرفع المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى 3.1 مليار يورو (3 مليارات دولار)، ونطلق مهمة التدريب العسكري الأوروبي لأوكرانيا».

وأضاف أن الهجمات الروسية الأخيرة العشوائية لن تزعزع تصميمنا على دعم أوكرانيا بل ستعززه فقط.

وبعد ثمانية أشهر على بدء الحرب، تحرز القوات الأوكرانية تقدمًا في ساحة المعركة، ويحرص داعمو كييف الغربيون على التأكد أن لقواتها القدرة على مواصلة القتال.

تدريبات في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة

وتجرى عدة مهمات تدريب في دول أعضاء مختلفة، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، حيث يجري تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا.

لكن الاتحاد الأوروبي تخلف في تقديم تدريب واسع النطاق لمساعدة الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الغازية الروسية؛ فيما قامت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتدريب آلاف الجنود.

ومن المقرر أن تبدأ مهمة التدريب الأوروبية عملها في نوفمبر المقبل، وستبلغ ميزانيتها نحو 105 ملايين يورو لفترة أولية من عامين.

12 ألف جندي مستهدفون بالتدريب

وقال مسؤول إن الخطة تهدف إلى توفير تدريب أساسي لـ 12 ألف جندي وتدريبات متخصصة لـ2800 آخرين.

ومن المقرر أن تكون بولندا المجاورة لأوكرانيا بمثابة المحور الرئيسي للمهمة، كما ستكون ألمانيا مركزًا رئيسيا للتدريب.

وتستمر البرامج التي تديرها الدول الأعضاء منفردة ويمكن دمجها في مهمة الاتحاد الأوروبي لاحقًا.

3 مليارات يورو دعمًا ماليًا لتأمين الأسلحة لأوكرانيا

وسترفع المساعدة الجديدة بقيمة 500 مليون يورو لتأمين أسلحة، المساهمة الأوروبية إلى ثلاثة مليارات يورو. كذلك، أنفقت الدول الأعضاء أكثر بشكل فردي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: «طلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة. وندعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرالت مسيرة».

كما دعا إلى فرض حزمة جديدة قوية من العقوبات على موسكو.