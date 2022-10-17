تحرير أكثر من 100 سيدة بينهن جنديات أوكرانيات في عملية تبادل مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الإثنين، تحرير 108 سيدات، معظمهن جنديات، في عملية جديدة لتبادل أسرى مع روسيا.

وأكد المستشار بالرئاسة الأوكرانية أندريه إيرماك، عبر موقع «تلغرام»، حدوث تبادل جديد واسع النطاق لأسرى حرب، مضيفًا: «إنها عملية تبادل مؤثرة ومميزة فعلًا. لقد حررنا 108 نساء من الأسر»، وفق وكالة «فرانس برس».

عمليات تبادل أسرى سابقة بين روسيا وأوكرانيا

وفي 11 أكتوبر الجاري، قالت الرئاسة الأوكرانية إنها تسلمت 32 جنديًا أوكرانيًا في إطار عملية تبادل أسرى مع روسيا، و«جثة إسرائيلي قاتل، إلى جانب القوات الأوكرانية».

وأوضح مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريي يرماك، على «تلغرام» «جرت عملية جديدة لتبادل الأسرى ونجحنا في تحرير 32 جنديًا واستعادة جثة الإسرائيلي دميترو فيالكا».

وفي أواخر سبتمبر الماضي، وجه البيت الأبيض الشكر إلى كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها كييف مع موسكو بوساطة سعودية، وأطلقت بموجبها روسيا سراح عشرة أسرى حرب، بينهم أميركيان.