تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت أعداد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا الخسائر التي تكبدها الجيش الأميركي خلال حرب فيتنام، وفقا لآخر تقديرات كييف.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على «فيسبوك»، يوم الأحد ، إن نحو 65 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو في 24 شباط – فبراير الماضي، أي بزيادة 10 آلاف جندي على التقديرات الأوكرانية السابقة التي أُعلنت في سبتمبر، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

التقديرات الروسية والأوكرانية تواجه انتقادات

وإذا صحت هذه الحصيلة الجديدة، فهذا يعني أن عدد القتلى الروس في أوكرانيا بعد 8 أشهر من القتال قد تجاوز عدد قتلى الولايات المتحدة في حرب فيتنام التي استمرت 10 سنوات. تجدر الإشارة إلى أن أعداد قتلى الجيش الأميركي في فيتنام بلغت حوالي 58220 جنديا.

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ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للخسائر العسكرية الروسية لأن الكرملين نادرا ما ينشر أرقاما علنية، كما أن التقديرات الروسية أو الأوكرانية غالبا ما تواجه انتقادات من قبل المحللين.

من جانبها، لم تعلن الولايات المتحدة سوى مرات قليلة عن تقديراتها للخسائر في أوكرانيا. وفي أوائل أغسطس، قدرت واشنطن أن ما بين 70 إلى 80 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا خلال المعارك.