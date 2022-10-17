أوكرانيا تطالب بعقوبات جديدة على إيران وتتهمها بتقديم طائرات مسيرة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى فرض عقوبات أوروبية على إيران، بعد ساعات على استهداف كييف بمجموعة طائرات مسيرة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.

وقال كوليبا على موقع «تويتر» اليوم الإثنين، إنه طلب مزيد الدفاعات الجوية والذخيرة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة، في إشارة إلى الطائرات الإيرانية المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

عقوبات أوروبية على إيران بسبب القمع

تأتي الدعوة الأوكرانية لفرض عقوبات على طهران، في وقت تبنى فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون من «شرطة الأخلاق» ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشمل قائمة العقوبات 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير الإعلام عيسى زاربور، وأربعة كيانات. وسيخضعون لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وفي مقابل اتهامات الدعم التي تقول أوكرانيا إن إيران تقدمها إلى موسكو، يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لكييف مع إطلاقه اليوم الإثنين مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.