Atwasat

الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:06 مساء
الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي
قوات حفظ السلام في مالي. (الإنترنت)
alwasat radio

لقي عنصران من قوات حفظ السلام الأممية حتفهما بانفجار قنبلة على طريق سريع في شمال مالي، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على «تويتر».

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) في منشور إن «عنصرين من القبعات الزرقاء قتلا اليوم 17 أكتوبر عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة متفجرة أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال»، بحسب «فرانس برس».

انفجار عبوة ناسفة غربي البلاد
ومنذ أيام، أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اصطدام حافلة تنقل مدنيين بعبوة ناسفة قرب قرية تيلي في منطقة موبتي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وجرح 38.

-  الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوة حفظ السلام بشمال مالي في انفجار لغم
-  الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد جنود حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

وقبل ذلك، أعلن الجيش المالي مقتل اثنين من عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة غربي البلاد، في هجوم تبناه مسلّحون موالون لـ«تنظيم القاعدة».

ومنذ العام 2012، تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين، إضافةً إلى تشريد الآلاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص ...
الحكومة الإثيوبية مستعدة للحوار لكن تعتزم استعادة السيطرة على المواقع الفدرالية في تيغراي
الحكومة الإثيوبية مستعدة للحوار لكن تعتزم استعادة السيطرة على ...
دعم عسكري مكثف من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تخصيص تمويل جديد بـ500 مليون يورو
دعم عسكري مكثف من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تخصيص تمويل جديد ...
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية
الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي
الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر ......
كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات عسكرية لتعزيز قدرتها ردا على تهديدات جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات عسكرية لتعزيز قدرتها ردا على ......
أوكرانيا تطالب بعقوبات جديدة على إيران وتتهمها بتقديم طائرات مسيرة لروسيا
أوكرانيا تطالب بعقوبات جديدة على إيران وتتهمها بتقديم طائرات......
الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي
الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي...
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط