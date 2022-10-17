الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

لقي عنصران من قوات حفظ السلام الأممية حتفهما بانفجار قنبلة على طريق سريع في شمال مالي، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة على «تويتر».

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) في منشور إن «عنصرين من القبعات الزرقاء قتلا اليوم 17 أكتوبر عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة متفجرة أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال»، بحسب «فرانس برس».

انفجار عبوة ناسفة غربي البلاد

ومنذ أيام، أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اصطدام حافلة تنقل مدنيين بعبوة ناسفة قرب قرية تيلي في منطقة موبتي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وجرح 38.

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وقبل ذلك، أعلن الجيش المالي مقتل اثنين من عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة غربي البلاد، في هجوم تبناه مسلّحون موالون لـ«تنظيم القاعدة».

ومنذ العام 2012، تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين، إضافةً إلى تشريد الآلاف.