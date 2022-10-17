الحكومة الإثيوبية مستعدة للحوار لكن تعتزم استعادة السيطرة على المواقع الفدرالية في تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة الإثيوبية، من جديد أنها مستعدّة لإجراء محادثات، مضيفة أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وذلك غداة دعوة الاتحاد الإفريقي إلى الوقف «الفوري» للأعمال العدائية.

وقالت السلطات في بيان اليوم، «من الضروري أن تستعيد الحكومة الإثيوبية السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والبنية التحتية الفدرالية الأخرى والمنشآت في منطقة» تيغراي، لـ«حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد»، مشيرة إلى أنها «مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي»، وفق وكالة «يورو نيوز».

الحكومة تجدد الدعوة للمدنيين للابتعاد عن المنشآت العسكرية

كما أعربت الحكومة عن «أسفها العميق» لكلّ «الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني»، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية، بعد مقتل عامل في منظمة غير حكومية في قصف.

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وكرّرت الحكومة في بيان «دعوتها للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية» للمسلحين في تيغراي، مستنكرة «عادتهم الراسخة في استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية».