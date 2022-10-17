في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الأمم المتحدة اليوم، إن 1.3 مليار شخص لا يزلون يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، نصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب، مؤكدة أن التفاوتات في الفرص والمداخيل تتزايد سنويا تزايدا حادا فيما تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفق بيان للمنظمة الأممية اليوم، لإحياء لليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يواكب 17 أكتوبر، وجاء خلال العام الحالي تحت عنوان «الكرامة للجميع».

وبحسب البيان، سجلت الشركات وثروة طبقة الملياردير العام الماضي، ارتفاعًا غير مسبوق في حين كابد الملايين للبقاء في ظل تآكل الحقوق العمالية ونوعية الوظائف.

وأضافت الأمم المتحدة، أن قضيتي الفقر وغياب المساواة نتيجتان لقرارات «مقصودة أو تقاعس» عن العمل مما «أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا وانتهك حقوقهم الأساسية»، موضحا أن العنف الصامت والمتواصل للفقر من خلال الإقصاء الاجتماعي والتمييز الهيكلي وغياب التمكين، يُعجز المحاصرين في براثن الفقر المدقع عن الهروب ويُنكر إنسانيتهم.

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وتابع البيان أن الكرامة للجميع هي في الممارسة العملية الشعار الشامل لليوم الدولي للقضاء على الفقر للعام 2022 – 2023، مضيفا أن كرامة الإنسان لأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، «وبالالتزام بالقضاء على الفقر وبحماية الكوكب وبضمان تمتع جميع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار، أشار جدول أعمال 2030 مرة أخرى إلى الوعد المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

فجوات وإخفاقات نظام الحماية الاجتماعية

ولفت إلى أن جائحة كورونا كشفت عن فجوات وإخفاقات نظام الحماية الاجتماعية فضلاً عن غياب المساواة وأشكال مختلفة من التمييز التي تعمق الفقر وتديمه، وفضلا عن ذلك، تشكل حالة الطوارئ المناخية عنفًا جديدًا ضد على الفقراء، حيث تُثقل كواهل هذه المجتمعات بأعباء بسبب تكرار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، مما يتسبب في تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسبل عيشهم.

وبحسب البيان، يعاني الأشخاص الذين يعيشون في فقر من عديد أشكال الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها ظروف العمل الخطيرة، وغياب الإسكان المأمون، وغياب الطعام المغذي، ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة.