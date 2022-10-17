قصف روسي يفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، اليوم الإثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وأضافت في بيان «الإرهابيون الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية.. مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال.. بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

واحتلت القوات الروسية المنشأة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة في أوروبا، خلال فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا قبل ثمانية أشهر تقريبا، لكن طاقما أوكرانيا يتولى إدارتها.

- الرئاسة الأوكرانية: كييف تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية

في سياق متصل، تعرضت كييف صباح اليوم الإثنين لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية، حسب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك.

سماع دوي انفجارات

وقال يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسمع دوي انفجارين صباحا في كييف وفق ما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية، بعد اسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية. انطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين اللذين وقعا عند الساعة 6,35 و6,45 صباحا بالتوقيت المحلي.