الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف بوريل، للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، «سنبحث عن أدلة دامغة على ضلوع (إيران في حرب أوكرانيا)»، مضيفا أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتهم أوكرانيا موسكو، باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع أُرسلت من بيلاروس المجاورة، في الضربات دامية التي تنفذها القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا، فيما تنفي طهران هذه المزاعم.