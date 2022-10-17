زيلينسكي: قتال عنيف في محيط بلدتين في دونباس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن معارك عنيفة تدور حاليا في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور «النقطتان الساخنتان الرئيسيتان في دونباس هما سوليدار وباخموت... يدور قتال عنيف للغاية هناك»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

ومدينة باخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية التي تحرز تقدما بطيئا في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الرئيسيتين في يونيو ويوليو الماضيين، فيما تقع سوليدار على مشارف باخموت الشمالية.

- الرئاسة الأوكرانية: كييف تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية

في سياق متصل، تعرضت كييف صباح اليوم الإثنين لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية، حسب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك.

سماع دوي انفجارات

وقال يرماك عبر مواقع التواصل الاجتماعي «يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسمع دوي انفجارين صباحا في كييف وفق ما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية، بعد اسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية. انطلقت صفارات الإنذار قبل وقت قصير من الانفجارين اللذين وقعا عند الساعة 6,35 و6,45 صباحا بالتوقيت المحلي.