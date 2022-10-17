«رئيسي» يهاجم بايدن بعد إعلان دعمه للاحتجاجات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن نظيره الأميركي جو بايدن، يحرّض على «الفوضى» في الجمهورية الإسلامية، وذلك تعليقا على تصريحاته الداعمة للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تؤدي النساء دورا أساسيا فيها، فيما أعلنت السلطات توقيف مئات المحتجين لضلوعهم في «أعمال شغب».

وأبدت دول غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة، دعمها للمحتجين، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية دورهم في «قمع» التحركات.

وأعرب الرئيس الأميركي الجمعة عن «دهشته» إزاء الاحتجاجات، مكررا وقوفه بجانب الإيرانيين «الشجعان».

«العدو يسعى لاستغلال الأحداث»

واعتبر رئيسي إن «تصريحات الرئيس الأميركي الذي يجيز لنفسه التحريض على العنف وإثارة الشغب وتدمير الممتلكات في بلاد أخرى، تعيد تذكيرنا بالمقولة الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي نعت فيها أميركا بالشيطان الأكبر»، في إشارة إلى الإمام الراحل روح الله الخميني.

- رئيسي يتهم الولايات المتحدة باللجوء إلى سياسة زعزعة الاستقرار ضد إيران

وشدد رئيسي، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للرئاسة، على أن «العدو يسعى لاستغلال الأحداث الأخيرة في سياق نشر اليأس والإحباط داخل المجتمع»، وأن على المسؤولين «اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة مشاكل المواطنين وبالتالي إفشال مؤامرات العدو».

وكان الرئيس الإيراني اتهم مطلع الأسبوع الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، بالعمل على «زعزعة استقرار» إيران.

وفي وقت سابق الأحد، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده «أقوى بكثير من أن تزعزع إرادتها تدخلات الرئيس الأميركي»، وذلك عبر حسابه على إنستغرام.

ووصف كنعاني بايدن بأنه «سياسي تعب من القيام بأعمال غير مثمرة ضد إيران، خلال السنوات الماضية».

عقوبات على الجمهورية الإسلامية

وتفرض واشنطن منذ أعوام طويلة عقوبات على الجمهورية الإسلامية تحت مسميّات شتى، من أبرزها الملف النووي الإيراني.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية اعتبارا من العام 2018، في أعقاب قرار رئيسها السابق دونالد ترامب، انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى الذي أبرم عام 2015.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في «قمع» الاحتجاجات، وذلك بعد أيام من تعهد بايدن مواصلة «محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة».