ارتفاع حصيلة القتلى في سجن «إوين» بطهران إلى 8 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الأحداث التي شهدها سجن «إوين» بطهران ليل السبت الماضي إلى ثمانية نزلاء، وفق ما أفادت السلطة القضائية الإيرانية الإثنين، بعد وفاة أربعة أشخاص متأثرين بجروهم.

وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أن أربعة سجناء توفوا في المستشفى «نظرا لتراجع وضعهم الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الحريق والمواجهات بين السجناء إلى ثمانية أشخاص»، مشيرا إلى أن كل القتلى هم من المحكومين بجرائم سرقة، حسب وكالة «فرانس برس».

اضطرابات سجن إوين

وشهد سجن «إوين» في طهران «اضطرابات» ليل السبت تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه.

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وقال مصدر أمني لوكالة «إرنا» الإيرانية، في حينه، إن «اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين، تطورت إلى إشكال بينهم وبين عناصر السجن، وقام السجناء بإضرام النيران في أحد الأقسام»، مضيفا أنه جرى السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق.