تركيا تنفي تورطها في واقعة العثور على 92 مهاجرا قرب الحدود اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط

نفى نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، السبت، تورط بلاده في واقعة عثرت خلالها اليونان على 92 من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من حدودها الشمالية مع تركيا.

وكتب تشاتاكلي على «تويتر» ردا على تغريدة لوزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي «نظرا لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط إلى كشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا»، وفق «رويترز».

وكانت الشرطة اليونانية قالت أمس السبت إنها أنقذت مجموعة من 92 مهاجرا عثرت عليهم عراة ويُعتقد أنهم عبروا الحدود إلى الأراضي اليونانية من تركيا بشكل غير قانوني. كما دعا تشاتاكلي اليونان إلى وقف «التلاعب والخداع».

الشرطة العسكرية التركية نقلتهم إلى اليونان

وقال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس تيودوريكاكوس اليوم الأحد إن شهادات المهاجرين تشير إلى أن الشرطة العسكرية التركية نقلتهم إلى اليونان. وأضاف عبر قناة تلفزيونية يونانية «نتوقع تفسيرا مقنعا من جانب الحكومة التركية».

- 4 قتلى و29 مفقودا بعد العثور على قارب لمهاجرين قرب جزر الكناري

- 15 قتيلا في غرق قارب لمهاجرين قبالة ساحل اليونان

ودعت اليونان تركيا إلى احترام اتفاق أبرمته عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي وافقت فيه أنقرة على الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا في مقابل مساعدات بمليارات اليوروات.

وتقول تركيا إنها شددت الإجراءات لمنع تهريب البشر. وأضاف تيودوريكاكوس أن أثينا ستُمدد قريبا سورا بطول 40 كيلومترا على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد.