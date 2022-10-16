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إغلاق الحدود الأميركية يصيب المهاجرين الفنزويلين باليأس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 05:04 مساء
إغلاق الحدود الأميركية يصيب المهاجرين الفنزويلين باليأس
مهاجرون يعبرون نهر ريو غراندي الحدود الطبيعية بين المكسيك والولايات المتحدة بالقرب من ايغل باس في ولاية تكساس الأميركية. (أ ف ب)
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اجتاز خوسيه سبع دول ليهرب من كراكاس ويصل إلى الولايات المتحدة. لكن فرحة هذا الفنزويلي بلقاء زوجته على الأرض الأميركية أخيرا كانت قصيرة.

فبعد دقائق، علم أن ابنه البالغ من العمر 22 عاما والذي يقوم برحلة خطيرة للانضمام إليه، سيطرد بشكل تلقائي إذا وصل إلى الحدود الأميركية، وفق «فرانس برس».

وروى خوسيه الذي تم تغيير اسمه بناء على طلبه لأسباب أمنية، «عندما قرأت الأخبار على (تطبيق) تيك توك، اتصلت بابني على الفور وطلبت منه ألا يواصل مسيرته». وأضاف «حتى تلك اللحظة كنت سعيدا مثل طفل في عيد الميلاد».

ترحيل تلقائي إلى المكسيك
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت خلال الأسبوع الجاري أن الفنزويليين الذين يعبرون الحدود الأميركية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم تلقائيًا إلى المكسيك.

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في المقابل وعدت واشنطن بوضع برنامج إنساني للهجرة القانونية مباشرة من فنزويلا، مستوحى من الإجراءات المطبقة على الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي ويفترض أن يشمل 24 ألف فنزويلي.

وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن بذلك في إبطاء وتيرة وصول القادمين. ومنذ أكتوبر 2021، دخل 155 ألف فنزويلي إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، وهو عدد يشكل ثلاثة أضعاف ما سجل قبل عام.  ويتوجه غالبية هؤلاء المهاجرين إلى تكساس مثل خوسيه الذي لم يتردد في الخوض في مياه نهر ريو غراندي التي غمرته حتى كتفيه، ليصل إلى الأراضي الأميركية.

في مدينة إيغل باس الواقعة في ولاية تكساس وعلى الحدود المكسيكية، قال خوسيه الذي يغطي الوحل حذاءه «هذا لا شيء بالمقارنة مع ما اضطررت لفعله لأصل إلى هنا». وغادر أكثر من ستة ملايين فنزويلي بلادهم منذ 2015 حسب الأمم المتحدة هربا من نظام نيكولاس مادورو الاستبدادي والركود الاقتصادي.

علاقات دبلوماسية مع كراكاس
ووجد كثيرون في البداية ملاذًا في بلدان أخرى في أميركا اللاتينية. لكن عدد الذين يتدفقون إلى الولايات المتحدة انفجر مؤخرًا. وسمحت واشنطن التي لم تعد تربطها علاقات دبلوماسية مع كراكاس، حتى الآن بدخول الفنزويليين إلى الولايات المتحدة لتقديم طلب لجوء.

كان ابن خوسيه على أبواب داريان الأدغال الجبلية المليئة بالثعابين والعصابات الإجرامية وتفصل بين كولومبيا وبنما، عندما طلب منه والده العودة.

وقال خوسيه «أنا حزين جدًا، وكذلك هو لأننا في نهاية المطاف سنتمكن من أن نكون جميعا معا». وأضاف «لكن كان حزني سيصبح أكبر إذا بذل كل الجهود لتتم إعادته إلى المكسيك حيث (...) تسيء الشرطة معاملتنا». وتابع أنه ليوافق على غض نظره «سيقول شرطي 500 دولار وإذا كنت لا تملكها يضربك أو يسرقك أو يطردك».

جرائم اغتصاب وفساد
تؤكد ماريا التي تم تغيير اسمها أيضا «إنهم مخيفون». ولكن ما أثر على هذه الفنزويلية التي وصلت إلى إيغل باس الأحد لطلب اللجوء، ليس الشرطة المكسيكية بل عبورها نهر داريان التي كان عليها دفع 380 دولارًا لـ«مرشدين» للقيام به.

وقالت «إنه أمر مروع»، موضحة أن المهربين «يقتلون ويغتصبون ويسرقون والأمر لا يشبه إطلاقا ما نراه في مقاطع الفيديو» المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. على الرغم من هذه المخاطر لا يزال الراغبون في اللجوء يتوافدون.

كولومبيا تجمع عشرة آلاف مهاجر فنزويلا
في كولومبيا تجمع عشرة آلاف مهاجر فنزويلي على الأقل في شمال البلاد مطلع الأسبوع الجاري في طريقهم إلى بنما ليتوجهوا منها إلى الولايات المتحدة، حسب السلطات المحلية.

وتمكنت ماريا من العثور على صديقها في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة. فبعد أن دفع ثلاثة آلاف دولار للعبور من المكسيك إلى الولايات المتحدة، بات يؤرقه كل ليلة وجود أخواته الثلاث في داريان حاليا.

وتؤكد ماريا أن الفنزويليين يجازفون إلى هذا الحد لأن كثيرين منهم لا خيار آخر لديهم. وتعاني هذه السيدة من مرض مزمن. وقالت إن "الأدوية ليست متوفرة" في فنزويلا و«لو بقيت هناك لما نجوت».

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