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البيت الأبيض: بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
البيت الأبيض: بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين
ولي العهد السعودي خلال لقاء الرئيس الأميركي جون بايدن لدى صوله إلى جدة ،15 يوليو 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن «ليس لديه أي نية» للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في إندونيسيا، وذلك على وقع تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وقال ساليفان لمحطة «سي إن إن» إن بايدن «سيعيد تقييم» العلاقات مع السعودية بعد قرار تحالف «أوبك بلاس» خفض حصص إنتاج النفط والذي يصب في صالح روسيا، لكنه «لن يتحرك بتسرع»، وفق «فرانس برس».

وأعلن  بايدن الأربعاء الماضي أنه ليست لديه «أي نية» للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة، لكن من دون أن يستبعد تماما هذه الإمكانية إذ قال إن «الأمر مرهون» بالظروف.

لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الثلاثاء، قال بايدن «أنظر، ليست لدي أي نية للقائه»، مضيفا «لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون» بالظروف.

-  الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يتعهد بتسريع الانتقال إلى طاقة أنظف
-  بايدن «متأكد» من لقاء نظيره الصيني في حال شارك في اجتماع مجموعة العشرين

وأعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أنه «متأكد» من لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في حال شارك هذا الأخير في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في نوفمبر في بالي في إندونيسيا. 

وقال ردًّا على سؤال بشأن لقاء محتمل «إذا كان (شي) هناك، أنا متأكد من أنني سأراه». ويأتي ذلك بينما تزداد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة توتّرًا.

تصاعد التوترات بشأن تايوان وأوكرانيا.
والشهر الماضي، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ سوف يحضران اجتماعات قمة مجموعة العشرين في بالي هذا العام، في تصريحات اعتبرتها جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تثير احتمالات عقد اجتماع قمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت تصاعدت فيه التوترات بين القوى العسكرية العظمى في العالم بشأن تايوان وأوكرانيا.

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