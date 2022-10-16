قتيلان في جزيرة كريت اليونانية جراء الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان على الأقل في منطقة إيراكليو، جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقًا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء الأحد.

والسبت، عُثر على رجل في الخمسينات من عمره ميتًا في منتجع أجيا بيلاجيا، بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل في الجزيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال عناصر الإطفاء، إن المرأة البالغة من العمر 49 عامًا، التي يجري البحث عنها منذ يوم السبت عثر على جثتها أخيرًا في البحر، الأحد.

وكان الضحيتان في منطقة إيراكليو من أجل العمل، وفقًا لقناة «آي آر تي» التلفزيونية العامة.

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وهطلت أمطار غزيرة على شمال شرق جزيرة كريت، لا سيما في منطقة إيراكليو، منذ السبت الساعة 10.30 صباحًا بالتوقيت المحلي (07.30 ت غ).

تضرر متاجر وقرى سياحية في أجيا بيلاجيا

وواصل عناصر الإطفاء والإنقاذ حالة التعبئة، الأحد، لمساعدة السكان المنكوبين في مواجهة هذه الفيضانات غير المسبوقة.

وطلبت الحماية المدنية التي وضعت في حالة تأهب، من السكان توخي الحذر الأحد، في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس، ومن المقرر أن يتوجه نائب وزير الداخلية إلى المكان الأحد، للوقوف على حجم الأضرار.

وفي أجيا بيلاجيا التي تستقبل عادة سياحًا أثرياء، تضرر أكثر من 15 متجرًا، معظمها مطاعم فاخرة، بحسب القناة التلفزيونية.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية، حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.