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الرئيس الصيني يشيد بصعود بكين كقوة عالمية ويدافع عن سياساته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 11:33 صباحا
الرئيس الصيني يشيد بصعود بكين كقوة عالمية ويدافع عن سياساته
الرئيس الصيني شي جينبينغ، أثناء افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، 16 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد بصعود بكين كقوة عالمية ودعا إلى الالتفاف حول قيادته، لدى انطلاق أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الأحد والذي يتوقع بأن يصادق على تمديد حكمه لولاية تاريخية ثالثة.

كما أشاد الرئيس الصيني بسياسات الحزب الشيوعي، من تلك القائمة على «صفر إصابات كوفيد» وصولا إلى حملته الأمنية ضد الفساد، وفق وكالة «فرانس برس».

وصعد شي على المسرح وسط تصفيق حار من حوالى 2300 ممثل عن الحزب الشيوعي تجمّعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين من أجل المناسبة.

وفي خطابه الافتتاحي الذي دام قرابة 100 دقيقة، أشاد الرئيس ودافع عن مجموعة واسعة من السياسات التي اتُّبعت في عهده، مشيرا إلى أن المؤتمر ينعقد في «لحظة مفصلية» بالنسبة للبلاد.

وقال شي «الوحدة هي القوة.. والنصر يتطلب الوحدة»، وسط تصفيق حار من الحاضرين، الذين جرى اختيارهم بعناية للتصويت على قيادة الحزب للسنوات الخمس المقبلة خلال المؤتمر الذي يستمر مدة أسبوع، مضيفا أن «نفوذ الصين الدولي وجاذبيتها وقدرتها على تشكيل العالم ازدادت بشكل كبير».

شي يشيد بمواجهة «كوفيد» وحملته ضد الفساد
واعتبر شي، الذي باتت الصين في عهده المتواصل منذ 10 سنوات قوة دولية كبرى أن الجهود المتواصلة للقضاء على كوفيد والمتمثلة بفرض قيود مشددة على حياة السكان تعد إنجازا مهما، علما بأن هذه السياسات سددت ضربة للاقتصاد، قائلا إن هذا النهج وفّر «أعلى درجات الحماية لسلامة وصحة الناس».

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ولفت إلى ما اعتبره نجاح حملته لمكافحة الفساد، التي سجن الآلاف على إثرها، ويرى مراقبون بأنها استخدمت لسحق المعارضة، لكنه شدد على أن حملة مكافحة الفساد قضت على «مخاطر جدية كامنة» ضمن الحزب الشيوعي والجيش والدولة، وقال إن «مكافحة الفساد حققت انتصارا ساحقا وتم تعزيزها بصورة شاملة».

بكين «لن تلتزم بالتخلي عن استخدام القوة» في تايوان
وركّز شي أيضا على أكثر قضايا الأمن والسيادة حساسية بالنسبة للصين، إذ أشار في مستهل خطابه إلى هونغ كونغ، حيث جرى سحق الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، وتايوان.

ورحّب بانتقال هونغ كونغ من «الفوضى إلى الحكم»، بينما تعهّد بأن بكين «لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة» عندما يتعلق الأمر بتايوان، في تصريحات قوبلت بتصفيق حار من الحضور.

وفي الخطاب الذي ركّز بمعظمه على القضايا الداخلية، قال شي إن الصين «ستشارك بشكل فاعل في الحكومة العالمية في ما يتعلق بتغير المناخ».

وشدد في الوقت ذاته، على أن بلاده تعارض «عقلية الحرب الباردة» في الدبلوماسية الدولية، دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن.

وقال إن «الصين.. تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة، والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، كما تعارض ازدواجية المعايير»، ولم يتطرق شي في خطابه إلى حرب أوكرانيا.

تقارير عن تظاهرة في بكين
وإذا سارت جميع الأمور حسب الخطة لصالح شي، فسيجرى المصادقة على الرئيس البالغ 69 عاما، كأمين عام للحزب بعد انتهاء الاجتماعات التي تستمر مدة أسبوع، ما يرسّخ موقعه كأقوى حاكم للصين منذ ماو تسي تونغ.

وفي حال جرى اختياره زعيما للحزب لخمس سنوات أخرى، كما هو متوقع، فسينتخب شي بلا شك رئيسا خلال الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني المقرر في مارس.

ويرجّح الكشف عن اختيار «شي»، وغيره من أبرز شخصيات الحزب في 23 أكتوبر، أي بعد يوم من اختتام أعمال المؤتمر.

كما سيختار المشاركون في الاجتماعات المنظّمة بعناية، والتي تنعقد بمعظمها بشكل مغلق، أعضاء اللجنة المركزية للحزب المكوّنة من 200 شخص تقريبا، والتي تختار بدورها أعضاء المكتب السياسي الـ25، ولجنته الدائمة التي تعد أعلى هيئة قيادية في البلاد.

انتشار أمني مكثف
وانتشرت الشرطة بشكل كثيف في محيط بكين، صباح اليوم الأحد استعدادا للمؤتمر، ونقل أسطول من الحافلات، الصحفيين وغيرهم من الحضور إلى ساحة تيان أنمين التي بدت خالية تقريبا، وإلى قاعة الشعب الكبرى.

وخضع المشاركون لسلسلة عمليات تفتيش قبل دخول القاعة، فيما عُلّق شعار الحزب الشيوعي، فوق المسرح حيث يجلس كبار القادة.

وكُتب على لافتات حمراء عُلّقت في القاعة «عاش الحزب الشيوعي المجيد والعظيم والصائب».

وقبيل انطلاق أعمال المؤتمر، حذفت هيئات الرقابة الصينية على الإنترنت، جميع الإشارات إلى تقارير تحدّثت عن تظاهرة نادرة من نوعها خرجت في بكين، ورفعت خلالها لافتات منددة بشي وسياسات البلاد في مكافحة كوفيد.

وأظهرت تسجيلات مصورة وصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس متظاهرا يعلّق على جانب جسر لافتتين تحملان شعارات تنتقد سياسات الحزب الشيوعي.

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