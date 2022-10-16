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الولايات المتحدة وكندا ترسلان «معدات» لحفظ الأمن في هايتي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 11:04 صباحا
الولايات المتحدة وكندا ترسلان «معدات» لحفظ الأمن في هايتي
متظاهرون يستخدمون شاحنة لإغلاق شارع في جنوب هايتي، 9 أغسطس 2022, (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة وكندا، في بيان مشترك السبت، أنهما سلمتا الشرطة في هايتي «معدات» لحفظ النظام، إثر نداء وجهته حكومة الدولة الواقعة في الكاريبي الغارقة في دوامة من الأزمات الصحية والأمنية.

وقال البيان إن «طائرات عسكرية أميركية وكندية وصلت إلى بور أو برنس في هايتي، لنقل معدات أمنية أساسية اشترتها حكومة هايتي، إلى المدير العام للشرطة الوطنية الهايتية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت حكومتا كندا والولايات المتحدة، أن «هذه المعدات ستساعد الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحتها لعناصر إجرامية تثير العنف وتعطل تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية، مما يقوض الجهود المبذولة لوقف وباء الكوليرا في هايتي».

طلب «قوة مسلحة متخصصة»
وفي مواجهة تفشي الكوليرا والإرهاب الذي تمارسه العصابات، طلبت الحكومة الهايتية من المجتمع الدولي إرسال «قوة مسلحة متخصصة»، وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هذه الدعوة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، استعدادها لتعزيز مساعداتها الإنسانية والأمنية، لكنها بقيت متحفظة على إرسال قوات برية.

- الآلاف يتظاهرون في هايتي ضد طلب الحكومة التدخل الخارجي

وتشهد البلاد تظاهرات وعمليات نهب منذ 11 سبتمبر الماضي، عندما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود، ومنذ منتصف سبتمبر، أصبح مرفأ فارو، وهو الأكبر في البلاد لاستيراد الوقود تحت سيطرة عصابات مسلحة.

وأفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة الجمعة، بأن العصابات تسيطر على ما يصل إلى 60% من العاصمة، وتلجأ إلى الاغتصاب والعنف الجنسي «لنشر الخوف» وبسط سيطرتها على بلد يعاني أساسًا غياب الأمن.

تحذيرات من انفجار في الإصابات بـ«الكوليرا»
وحذرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي أيضًا، من احتمال انفجار في الإصابات بالكوليرا في هايتي بعد كشف حالات للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فيما سُجلت 32 إصابة مؤكدة بالمرض و224 حالة مشتبه بها حتى الجمعة الماضي، حسب منظمة الصحة العالمية.

وكان نحو 10 آلاف شخص توفوا بالكوليرا في هايتي، بين 2010 و2019.

من جهة أخرى، حذر مدير برنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور، الجمعة، من أن نحو 19 ألف شخص أصبحوا عرضة لحالة طوارئ غذائية، إذ عليهم الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا مصنوعة من طعام رديء.

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