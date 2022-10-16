حريق ومواجهات وإصابات في سجن «إوين» على خلفية الاحتجاجات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت مواجهات واندلع حريق، مساء السبت في سجن «إوين» في طهران، مع انتهاء يوم جديد من التظاهرات ضد السلطة، وبعد شهر من بدء حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال مسؤول أمني كبير، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، «شهد القسم المخصص للبلطجية، اضطرابات ونزاعًا بينهم أدى إلى اشتباك مع حراس السجن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا، والهدوء مستتب في السجن، ورجال الإطفاء يعملون على إطفاء النيران»، مشيرًا إلى أنه «تم فصل السجناء الذين تسببوا بالحادث عن السجناء الآخرين».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مدعي طهران، أن هذه الاضطرابات «ليس لها علاقة مع أعمال الشغب الأخيرة في البلاد».

إصابة 8 أشخاص.. ولا وفيات

وقال أحد رجال الإنقاذ الموجودين في الموقع، في تصريح أدلى به لوكالة «إرنا»، «تم احتواء الحريق الآن وفرق الإطفاء تؤمن محيط الحادث»، مضيفًا: «أُصيب ثمانية أشخاص حتى الآن جراء الحادث ولم تكن هناك أي حالة وفاة».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فإن هذا السجن الواقع في شمال طهران معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما يضم سجناء أجانب، وأفادت تقارير بأن المئات ممن اعتُقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه.

ويضم سجن إوين، سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، والمواطن الأميركي سياماك نمازي، الذي قالت عائلته إنه أُعيد إلى إوين هذا الأسبوع بعد فترة إفراج موقت.

وفي رد فعل على الحريق، أعربت عائلة نمازي، في بيان اطلعت عليه «فرانس برس» عن «قلقها العميق»، خاصة أنه لم يحدث أي اتصال معه.

- واشنطن: طهران مسؤولة عن سلامة الأميركيين في سجن «إوين»

وحضَّت العائلة السلطات الإيرانية، على منحه وسائل «فورية» للاتصال بأسرته وإطلاقه «لأنه من الواضح أنه ليس آمنًا في سجن إوين».

وقالت شقيقة عماد شرقي، وهو مواطن أميركي آخر مسجون في «إوين»، إن عائلته «متشنجة وينتابها الخوف»، وذلك في تغريدة على «تويتر».

ماذا عن السجينات السياسيات؟

وقالت الأكاديمية الأسترالية كايلي مور غيلبرت، التي احتُجزت في إوين لأكثر من 800 يوم سجنت فيها بإيران، إن أقارب سجينات سياسيات معتقلات هناك أكدوا لها أن «كل النساء في جناح السجينات السياسيات في إوين سالمات وبأمان».

وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملًا «إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين دون وجه حق والذين يجب إطلاقهم فورًا».

وأفادت تقارير بأن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي، صاحب الجوائز السينمائية الدولية، والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده محتجزان أيضًا في «إوين».

«على الملالي الرحيل»

وتظاهر الإيرانيون الغاضبون مجددًا في الشوارع السبت، على الرغم من انقطاع الإنترنت، فيما تتقدم الشابات الإيرانيات، الموجة الحالية من احتجاجات الشوارع، وهي الأضخم من نوعها التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وصرخت نساء غير محجبات، السبت، «على الملالي الرحيل»، في كلية شريعتي التقنية والمهنية في طهران، وفق ما أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر الإنترنت على نطاق واسع.

وغرب طهران، ألقى محتجون مقذوفات على قوات الأمن بالقرب من دوار رئيسي في مدينة همدان، وفق «فرانس برس».

احتجاجات تحت شعار «بداية النهاية!»

وعلى الرغم من تعطيل شبكة الإنترنت على نطاق واسع وحجب السلطات تطبيقات مثل «إنستغرام» و«واتس آب»، تجمع إيرانيون السبت في شوارع مدينة أردابيل في شمال غرب البلاد، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على «تويتر»، فيما نفّذ التجار إضرابًا في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني في محافظة كردستان (شمال غرب)، ومهاباد (شمال) وفق موقع 1500 تصوير.

وكان هناك نداء من أجل المشاركة في الاحتجاجات، السبت، تحت شعار «بداية النهاية!».

وأعلن نشطاء: «علينا أن نكون حاضرين في الساحات، لأن أفضل (في بي إن) هذه الأيام هو الشارع»، في إشارة إلى الشبكات الخاصة الافتراضية المستخدمة للالتفاف على قيود الإنترنت.

واعتقلت «شرطة الأخلاق» الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في 13 سبتمبر في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، خصوصًا ارتداء الحجاب.

وأثار موتها في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على اعتقالها، أكبر موجة تظاهرات في إيران منذ احتجاجات العام 2019 ضد رفع أسعار الوقود.