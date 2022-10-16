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بايدن يعتبر آخر الشهادات حول هجوم الكابيتول «مؤذية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 09:53 صباحا
بايدن يعتبر آخر الشهادات حول هجوم الكابيتول «مؤذية»
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته محل المثلجات في بورتلاند بولاية أوريغون، 15 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أحدث الشهادات والأدلة المصورة التي قدمها أعضاء الكونغرس، الذين يحققون في اقتحام مبنى الكابيتول العام 2021، التي تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون في مجلس النواب المساعدة، بأنها «مؤذية».

وقال بايدن، الذي تحدث خلال زيارة مفاجئة إلى محل لبيع المثلجات في ولاية أوريغون، حيث جاء لدعم حملة الحاكمة الديمقراطية تينا كوتيك، إن الملف الذي قدمه أعضاء لجنة التحقيق «لا لبس فيه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع بايدن أمام الصحفيين: «أعتقد أن الشهادة والفيديو مؤذيان فعليًا.. وأنا أقوم بكل ما بوسعي لكي لا أعلق ولكي أرى ما يحصل.. لكن هذا مؤذٍ فعلًا»، مضيفًا: «لكن إذا قلت المزيد عن ذلك، فسوف تسألونني - وعن وجه حق - إذا كنت أحاول التأثير على المدعي العام. الوضع ليس كذلك، لم أتحدث معه أبدًا».

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وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، التي تضم سبعة ديمقراطيين وجمهورييْن اثنيْن، نشرت الخميس مقطع فيديو يظهر مسؤولي الكونغرس وهم يطلبون المساعدة أثناء الاقتحام.

خاتمة دراماتيكية لجلسة استماع مؤثرة
فيما كان من المقرر أن تكون آخر جلسة استماع للجنة قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر في الولايات المتحدة، نشر أعضاء الكونغرس صورًا للمرة الأولى لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأشخاص آخرين وهم يتواجدون في مكان آمن.

واختتمت اللجنة أيضًا جلسة الاستماع باستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته حول دوره في اقتحام مبنى الكابيتول.

وبدا هذا القرار وكأنه خاتمة دراماتيكية لجلسة استماع كانت مؤثرة في حد ذاتها، حيث قدمت اللجنة أدلة جديدة، مفادها بأن ترامب خطط لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2020، مهما كانت النتائج.

وقالت عضوة اللجنة زوي لوفغرين، استنادًا إلى أدلة جمعتها اللجنة إن الرئيس السابق كان لديه «خطة معدة مسبقًا»، وُضعت قبل أشهر من الانتخابات لكي يعلن أنه فاز ليلة الانتخابات بغض النظر عن نتيجة فرز الأصوات.

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