«فرانس برس»: الهدوء يعود إلى سجن «إوين» بطهران بعد صدامات

القاهرة - بوابة الوسط

شهد سجن «إوين» في طهران «اضطرابات» ليل السبت تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع «تحت السيطرة»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.

وقال مصدر أمني لوكالة «إرنا» إن «اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين، تطورت إلى إشكال بينهم وبين عناصر السجن، وقام السجناء بإضرام النيران في أحد الأقسام»، وأضاف المصدر «حاليا، الوضع تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران»، وفق وكالة «فرانس برس».