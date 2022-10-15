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عمران خان يختبر شعبيته بترشحه للانتخابات الفرعية في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 09:51 مساء
عمران خان يختبر شعبيته بترشحه للانتخابات الفرعية في باكستان
عمران خان في لاهور. (أ ف ب)
alwasat radio

ترشح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في سبعة من ثمانية انتخابات فرعية تجري الأحد، وهو اقتراع يعتبره «استفتاء» على شعبيته.

بعد حجب الثقة عنه في البرلمان في أبريل، يتطلع خان إلى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بحلول أكتوبر 2023.  ويمكن للمرشح أن يترشح لأكثر من مقعد في باكستان. إذا تم انتخابه في دوائر انتخابية مختلفة، يختار الدائرة التي سيمثلها كنائب على أن يتم تنظيم اقتراع جديد في الدوائر الأخرى، وفق «فرانس برس».

«إنها ليست مجرد انتخابات، إنها استفتاء»
من النادر أن يترشح مرشح لهذا العدد الكبير من المقاعد، لكن من الواضح أن هذه الاستراتيجية لا تهدف، بالنسبة لخان، سوى إلى اختبار شعبيته. وقال في تجمع انتخابي الجمعة في كراتشي، كبرى مدن جنوب باكستان، «إنها ليست مجرد انتخابات، إنها استفتاء».

منذ أبريل، نظم خان تجمعات كبيرة في جميع أنحاء البلاد شارك فيها عشرات الآلاف من المؤيدين، للضغط على الائتلاف الحاكم الهش. وتعهد الإعلان قريباً عن موعد «مسيرة طويلة» جديدة نحو العاصمة إسلام أباد.

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خان الذي لا يكف عن تكرار فرضيته القائلة بأن سقوطه كان نتيجة «مؤامرة» دبرتها الولايات المتحدة، ينتقد بلا هوادة حكومة خليفته شهباز شريف ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الباحث في مركز إسلام أباد للدراسات والبحوث الأمنية امتياز غول  «إذا فاز بأغلبية المقاعد، فإن ذلك سيشهد مرة أخرى على نجاح الرواية التي يسردها منذ خسارته السلطة، وبالطبع سيزيد ذلك الضغط على الحكومة».

حزب «باكستان تحريك إنصاف» يسيطر على البرلمان
في يوليو، سيطر حزبه «باكستان تحريك إنصاف»، على برلمان بنجاب، أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان، حيث فاز بفارق كبير في العديد من الانتخابات المحلية الفرعية. وفي الأشهر الأخيرة، واجه نجم الكريكيت الدولي السابق العديد من الإجراءات القانونية لكنه تخطاها حتى الآن من دون أن تنال منه.

وتحمل البلاد تاريخاً تميّز باستغلال الشرطة والمحاكم من قبل من هم في السلطة لخنق الخصوم السياسيين. وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء اصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من الانهيار، كما فقد خان دعم الجيش.

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