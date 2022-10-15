المساعدات الأميركية العسكرية لأوكرانيا تتجاوز 18 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون، الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان إن المساعدة تأتي «في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا» و«الأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية»، وفق «فرانس برس».

المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ «هيمارس»

وأضاف البنتاغون في بيان منفصل أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ «هيمارس»، وترفع قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، يوم 4 أكتوبر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ هيمارس.

مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار

وتعهد بايدن تقديم «حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة»، بحسب البيان، من دون تحديد عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي جرى إرسالها.

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ووافق الكونغرس الأميركي مطلع شهر أكتوبر الجاري، على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12.3 مليار دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام وتجنب إغلاق الإدارات الفدرالية.

وتسمح هذه الحزمة الجديدة من المساعدات للرئيس الأميركي جو بايدن بأن يأمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنقل معدات عسكرية بقيمة 3.7 مليار دولار إلى أوكرانيا.