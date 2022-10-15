ألمانيا تحذر من حرب هجينة تخوضها روسيا عبر تدفق اللاجئين إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، السبت، من حرب هجينة تخوضها روسيا التي يمكن أن تسعى الى شق صفوف أوروبا عبر تشجيع تدفق اللاجئين الى أراضي هذه الدول.

وقالت آنا بيربوك خلال مؤتمر حزبها «الخضر» المنعقد في بون بغرب ألمانيا «إنها ليست مجرد حرب بالأسلحة، إنها أيضًا تُشن (على جبهة) الطاقة وقد وجدنا ردا على هذا الأمر». لكنها توقعت أن تخاض الحرب أيضا «عبر الخوف والانقسام وهذا بالتحديد ما يجب أن نتجنبه»، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو الدولية».

بوابة عبور إلى الاتحاد أمام مهاجرين

وتتخوف الوزيرة بشكل خاص من تدفق لاجئين من دول أخرى غير أوكرانيا «لآن هذه الحرب هجينة وتشارك دول أخرى فيها» متهمة صربيا بالمساهمة في ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين الى أوروبا بشكل كبير.

وتنتقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الدولة البلقانية لكونها بوابة عبور إلى الاتحاد أمام مهاجرين أتراك وهنود وتونسيين وكوبيين وبورونديين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخولها.

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بعد أن عبرت عن رفضها لوضع «يستخدم فيه الأشخاص كسلاح»، قالت الوزيرة إن ألمانيا تجري اتصالات بشكل خاص مع الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا لإيجاد حلول لمواجهة إعادة تفعيل «طريق البلقان» هذه بحكم الأمر الواقع.

وتقع صربيا المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ 2012 لكنها قريبة أيضا من روسيا، على هذه الطريق الممتدة من اليونان الى المجر أو الى كرواتيا مرورا بمقدونيا الشمالية أو ألبانيا.

أزمة الهجرة الكبرى في 2015

وسلك مئات آلاف السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، والأفغان والعراقيين هذه الطريق خلال أزمة الهجرة الكبرى في 2015. ومنذ العام 2016 وإغلاق الحدود، تراجع عدد الوافدين بشكل كبير لكنه سجل ارتفاعا كبيرا مجددا هذه السنة.

وكانت ألمانيا استضافت وحدها حوالى مليون لاجئ عام 2015، وهو تدفق كبير ساهم أيضا في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، أحصت هذه الدولة دخول أكثر من مليون لاجئ إلى أراضيها، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال من الجنسية الأوكرانية.