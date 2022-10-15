Atwasat

باكستان تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على تصريحات بايدن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 05:09 مساء
باكستان تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على تصريحات بايدن
وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
alwasat radio

 قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إنه تم استدعاء السفير الأميركي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان «ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم» لأنها تمتلك «أسلحة نووية».

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل. وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب «رويترز».

العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن
وأدلى بايدن بهذه التصريحات الخميس الماضي خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي.

-  كابل تتهم باكستان بالسماح للمسيرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي
-  كيف احتفلت «طالبان» بمرور عام على عودتها إلى السلطة؟

وعبر زرداري أنه فوجئ بتصريحات الرئيس الأميركية، موضحا أن «سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل» لكن وزير الخارجية الباكستاني استبعد أن يكون قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلبا على العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ بدوري الأبطال عبر قناة الوسط

شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ بدوري الأبطال عبر قناة الوسط
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا

شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري

«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة

«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة
«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب

«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب
«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير

«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير
«أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية

«أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية
الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت

الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت
إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة

إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات

باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
شي جينبينغ يستعد لتكريس سلطته رئيسا للصين بولاية ثالثة

شي جينبينغ يستعد لتكريس سلطته رئيسا للصين بولاية ثالثة
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ...
الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى بيلاروس
وصول أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى ...
الأرجنتين تسمح بمغادرة أفراد طاقم طائرة الشحن الفنزويلية المتبقين
الأرجنتين تسمح بمغادرة أفراد طاقم طائرة الشحن الفنزويلية المتبقين
إيران تحض الاتحاد الأوروبي على مقاربة «واقعية» للاحتجاجات
إيران تحض الاتحاد الأوروبي على مقاربة «واقعية» للاحتجاجات
«فرانس برس»: تنامي التهديد «الإرهابي» على الحدود بين النيجر وبنين
«فرانس برس»: تنامي التهديد «الإرهابي» على الحدود بين النيجر وبنين
قصف يصيب مستودعا للنفط في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا
قصف يصيب مستودعا للنفط في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
ألمانيا تحذر من حرب هجينة تخوضها روسيا عبر تدفق اللاجئين إلى أوروبا
ألمانيا تحذر من حرب هجينة تخوضها روسيا عبر تدفق اللاجئين إلى......
باكستان تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على تصريحات بايدن
باكستان تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على تصريحات بايدن...
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى ......
قصف يصيب مستودعا للنفط في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا
قصف يصيب مستودعا للنفط في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا...
«فرانس برس»: تنامي التهديد «الإرهابي» على الحدود بين النيجر وبنين
«فرانس برس»: تنامي التهديد «الإرهابي» على الحدود بين النيجر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط