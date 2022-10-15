باكستان تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على تصريحات بايدن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إنه تم استدعاء السفير الأميركي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان «ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم» لأنها تمتلك «أسلحة نووية».

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل. وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب «رويترز».

العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن

وأدلى بايدن بهذه التصريحات الخميس الماضي خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي.

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وعبر زرداري أنه فوجئ بتصريحات الرئيس الأميركية، موضحا أن «سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل» لكن وزير الخارجية الباكستاني استبعد أن يكون قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلبا على العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن.