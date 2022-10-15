قصف يصيب مستودعا للنفط في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصاب قصف السبت، مستودعا للنفط اندلعت فيه النيران في منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرنيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي، مع تكثيف الضربات في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، على تلغرام، «قصف جديد عندنا. أحد المقذوفات أصاب مستودع نفط»، ونشر صورة تظهر دخانا كثيفا اسود يتصاعد من منشأة تحترق، مضيفا أن فرق الإسعاف تحاول إخماد الحريق، مؤكدا أنه «لا خطر لتمدده»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة «تاس» الرسمية عن مصدر في فرق الإسعاف، أن المستودع يقع في بلدة رازومنوي-71 القريبة من مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

روسيا تندد بـ«ازدياد ملحوظ» للقصف الأوكراني

ونددت روسيا الأسبوع الماضي، بـ«ازدياد ملحوظ» للقصف الأوكراني على مناطق روسية حدودية بينها بيلغورود وكورسك وبريانسك.

والجمعة، اندلعت النيران في محطة كهرباء في مدينة بيلغورود، إثر قصف مصدره أوكرانيا تسبب بانقطاع التيار بحسب الحاكم، والذي أشار إلى قصف طال قرية في المنطقة وخلف أضرارا محدودة في خط السكة الحديد المحلي.

- أوكرانيا تقصف مستودع ذخائر في بيلغورود الروسية

وتسببت ضربة أوكرانية الخميس، في انفجار مخزن ذخائر في منطقة بيلغورود، وفي اليوم نفسه، أصابت قذيفة الطابق الأخير من مبنى سكني لكنها لم تسفر عن ضحايا.

وسجل انقطاع للتيار الكهربائي، الثلاثاء بعد قصف أوكراني في مدينة شيبيكينو بالمنطقة نفسها، والإثنين، قتلت امرأة (74 عاما) في قصف استهدف المدينة.