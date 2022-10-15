الولايات المتحدة ستبقي على كتيبة مدرعة في ليتوانيا

القاهرة - بوابة الوسط

صرح مسؤول ليتواني كبير، في واشنطن الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستبقي على كتيبة مدرعة متمركزة منذ 2019 في ليتوانيا، حتى مطلع 2026 على الأقل، مشيرًا إلى التهديد المستمر الذي تمثله روسيا، فيما تتمركز الكتيبة في بلدة بابراد القريبة من الحدود مع بيلاروس.

وفي بيان، رحب وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوساوسكاس، في ختام اجتماع في بروكسل مع نظيره الأميركي لويد أوستن بـ«استمرار هذا الوجود العسكري الأميركي في ليتوانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت ليتوانيا ودولتا البلطيق الأخريان لاتفيا وإستونيا، وكذلك بولندا على رأس الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 24 فبراير الماضي.

وأحيا الغزو المخاوف من هجوم روسي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودول البلطيق أعضاء فيه.

احتمال وقوع هجوم روسي ضد الناتو ضئيل

وفي حديث لوسائل إعلام في واشنطن، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الليتواني، كيستوتيس بودريس، أن احتمال وقوع هجوم روسي ضد الناتو ضئيل، لكنه أشار إلى أن القوات الروسية «لم تبلغ درجة من الضعف تسمح بتغيير مستوى التهديد الذي تشكله على الحلف».

وأضاف أن «الإجراءات كما نراها في أوكرانيا ومحاولات إشراك بيلاروس بشكل أكبر في الهجوم العسكري ضد أوكرانيا لا تؤدي إلى تهدئة مخاوفنا بطبيعة الحال».

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وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اتفق مؤخرًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على نشر مجموعة عسكرية مشتركة من دون تحديد مكان انتشارها وحجمها.

وأعارت بيلاروس أراضي للجيش الروسي في هجومه على أوكراني، لكن مينسك لم تشارك بشكل مباشر حتى الآن في القتال على الأراضي الأوكرانية.