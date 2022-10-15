بايدن «مندهش» من احتجاجات إيران ويكرر دعمه لها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه «مندهش» إزاء الاحتجاجات الجماعية في إيران التي تشهد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات في أعقاب وفاة شابة اثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وقال بايدن خلال كلمة في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا «أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات»، مضيفا «أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ا حتجاجات متواصلة في إيران

ودعا نشطاء إيرانيون إلى تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد استنكارا لوفاة الشابة مهسا أميني، في وقت دخلت حركة الاحتجاج الجمعة أسبوعها الخامس رغم حملة أمنية أودت بالعشرات. وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

وتتصدر الشابات الإيرانيات التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة، وعمد عدد منهن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع. وقتل 108 اشخاص على الأقل في الاحتجاجات المنددة بوفاة أميني، كما قتل 93 آخرون في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان بلوشستان الواقعة بجنوب شرق البلاد، بحسب «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو.

وتواصلت الاضطرابات رغم ما قالت منظمة العفو الدولية إنه «قمع وحشي بلا هوادة» شمل «هجوما شاملا على أطفال متظاهرين» ما أدى إلى مصرع 23 قاصرا على الأقل.