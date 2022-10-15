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السعودية تعلن تقديم 400 مليون دولار مساعدة إنسانية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 08:29 صباحا
السعودية تعلن تقديم 400 مليون دولار مساعدة إنسانية لأوكرانيا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة. وقالت الوكالة أن الأمير محمد أبدى استعداد المملكة لمواصلة جهود الوساطة ودعم كل ما يسهم في خفض التصعيد.

واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون أمس الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.  وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن المساعدة تأتي «في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية الوحشية على المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا» و«الأدلة المتزايدة على الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية».

وأضاف البنتاغون في بيان منفصل، أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ «هيمارس». وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة. وتشمل الحزمة أيضاً أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ «هارم» المضادة للإشعاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية، وفق البنتاغون.

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