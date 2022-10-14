تراس تعلن تراجع الحكومة البريطانية عن خطتها عبر زيادة ضرائب الشركات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، تراجعا كبيرا آخر في ميزانيتها المصغرة القائمة على خفض الضرائب التي كُشف عنها الشهر الماضي وأحدثت اضطرابات في الأسواق، فتعهدت رفع ضرائب الشركات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت تراس بعد ساعات على إقالة وزير المال وإعلانها «الحاجة للتحرك الآن لطمأنة الأسواق»، إنها «قررت الإبقاء على زيادة ضرائب الشركات التي خططت لها الحكومة السابقة»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها «عازمة تماما» على تطبيق خطة النمو الاقتصادي.

- تراس تعيّن جيريمي هانت وزيرا للمال في بريطانيا

وعينت تراس، اليوم الوسطي جيريمي هانت، وهو مرشح سابق لرئاسة الحزب المحافظ، وزيرا جديدا للمال بدلا من كواسي كوارتنغ الذي أقالته، وذلك قبل وقت قصير من مؤتمرها الصحفي الذي ستتحدث فيه عن خطتها الاقتصادية.