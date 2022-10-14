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بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 03:49 مساء
بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية)
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بأنه لا يخطّط لتوسيع التعبئة «الجزئية» التي أعلنها قبل ثلاثة أسابيع في إطار الحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى أنه جرى تجنيد 222 ألف رجل حتى الآن.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي «لم يتمّ التخطيط لأي شيء آخر.. لم يتم تلقّي أي مقترحات من وزارة الدفاع ولا أرى ضرورة لها في المستقبل المنظور»، مضيفاً أنه يتوقّع انتهاء التعبئة «في غضون أسبوعين»، معترفاً بأنها شهدت إخفاقات، بحسب وكالة «فرانس برس».

«ما يحدث الآن ليس مريحاً»
ويرى بوتين أن روسيا «تقوم بكل شيء كما ينبغي» في أوكرانيا، بعد نحو ثمانية أشهر من القتال وفي وقت تواجه القوات الروسية انتكاسات عدة، مضيفا «ما يحدث الآن ليس مريحاً، ولكن (لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا في 24 فبراير)، لواجهنا الموقف نفسه بعد ذلك بقليل، غير أنّ الظروف كانت ستكون أسوأ بالنسبة إلينا.. لذا، نقوم بكل شيء كما ينبغي».

وأوضح أنه لا يخطّط لضربات «مكثّفة» جديدة في أوكرانيا، بعد تلك التي شُنّت في بداية الأسبوع ردّاً على التدمير الجزئي لجسر القرم الذي يلقي باللوم فيه على كييف.
وقال بوتين «في المستقبل القريب، ليست هناك حاجة لضربات مكثّفة.. هناك أهداف أخرى. في الوقت الحالي. سنرى لاحقاً»، مؤكداً أنّ هدفه ليس «تدمير أوكرانيا».

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