بوتين يقر بـ«قلق» الجمهوريات السوفياتية السابقة و«لا يرى حاجة» للمحادثات مع بايدن

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بـ«قلق» الجمهوريات السوفيتية السابقة إزاء النزاع في أوكرانيا، معتبرا أنه «لا يرى حاجة» لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بوتين للصحفيين في أعقاب قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة في كازاخستان إن «شركاؤنا بالطبع مهتمون وقلقون إزاء مستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية ... لكن هذا لا يؤثر بأي شكل على طابع ونوعية وعمق علاقات روسيا مع هذه الدول».

بوتين «لا يرى حاجة» لإجراء محادثات مع بايدن

وأضاف بوتين أنه «لا يرى حاجة» لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع واشنطن بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح بوتين ردا على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر أنه «يجب أن نسأله عما إذا كان مستعدا لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. لا أرى ضرورة، لأكون صادقا».

ونوه بوتين بأن مشاركته في القمة التي تستضيفها إندونيسيا الشهر المقبل لم تتقرر بعد.