«الأمم المتحدة»: عمليات الاغتصاب المنسوبة للروس في أوكرانيا «استراتيجية عسكرية» و«تكتيك متعمد»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة براميلا باتن، أن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا، تشكل بوضوح «استراتيجية عسكرية» و«تكتيكا متعمدا».

وقالت باتن، ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، في باريس عن استخدام الاغتصاب كسلاح في حرب أوكرانيا «كل المؤشرات تدل على ذلك».