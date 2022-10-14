بريطانيا: قوات تدعمها روسيا حققت تقدما «تكتيكيا» نحو باخموت الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

فاغنر ستظل تشارك بالمعارك في باخموت

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في نشرة استخباراتية، أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاغنر «من المرجح أن تظل» مشاركة بكثافة في القتال في باخموت، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

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وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس، وتحقق تقدما «بطيئا للغاية».