مقتل 11 شخصاً في تفجير حافلة مدنية بوسط مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 11 شخصاً على الأقلّ، وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة الخميس، لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

ووفق مصدر أمني، انفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالى عشرة قتلى، وعدد من الجرحى في التفجير، فيما أكّدت الحصيلة الجديدة بلدية باندياغارا.

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وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب، «نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد».

تمرد مسلح يودى بآلاف الأشخاص

ولاحقاً أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصاباً في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحاً.

ومنذ سنوات تشهد مالي تمردا مسلحا أودى بآلاف الأشخاص، وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.