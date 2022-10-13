ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.

وقال ترامب على حسابه في شبكة «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «لماذا لم تطلب مني اللجنة (غير المنتخبة) أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟».

- استدعاء ترامب أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول

وأضاف: «لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟»، متابعًا: «لأنّ اللجنة هي عبارة عن (إخفاق+) كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صوتت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، الخميس بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامها.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: «هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترامب»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُعتقد أن ترامب لم يتحرك لقرابة ثلاث ساعات يوم الهجوم، فيما كان مؤيّدون له يجتاحون الكابيتول ويزرعون العنف والفوضى فيه، ما أدى إلى توقف موقت لجلسة المصادقة على فوز بايدن.