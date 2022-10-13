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استدعاء ترامب أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 10:11 مساء
استدعاء ترامب أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطب في حشد من مناصريه قرب مبنى الكونغرس، 6 يناير 2021. (أ ف ب)
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صوتت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، الخميس، بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامها.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: «هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع إلى شهادة دونالد ترامب»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُعتقد أن ترامب لم يتحرك لقرابة ثلاث ساعات يوم الهجوم، فيما كان مؤيّدون له يجتاحون الكابيتول ويزرعون العنف والفوضى فيه، ما أدى إلى توقف موقت لجلسة المصادقة على فوز بايدن.

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